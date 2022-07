Residente fue la gran sorpresa de la segunda jornada del Granca Live Fest que este sábado se celebró en el Estadio de Gran Canaria. La actuación del ex Calle 13 era una de las más esperadas por el público y el portorriqueño salió al escenario con la intención de satisfacer a su audiencia con las canciones tanto de su álbum en solitario de 2017 como los clásicos de su formación.

Empezó Uña y carne. Formado por el cineasta y compositor Carlos Salado y el vocalista Antonio Clavería, la banda se dio a conocer con un primer trabajo con la rumba flamenca. Siguió Mel Omana y su mensaje feminista, de igualdad, libertad y amor. El Mc Raiden, que anteriormente fue componente del grupo de Rap A3Bandas, ofreció su mezcla de rap y pop. El cantautor y músico colombiano Camilo ofreció su mezcla de pop latino y reguetón.

El artista, que debutó en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de su país en 2007, pudo interpretar composiciones tan conocido suyos como Tutu, Desconocidos y La boca.

Tras Residente le tocó el turno a Dani Martín. Tras cinco discos de estudio, que iba desde El Canto del Loco hasta Personas, el entonces trío formado por Dani Martín, su primo David Otero y Chema Ruiz dejó aquella aventura conjunta en su mejor momento comercial, con un millón de copias vendidas en solo 9 años. Martín inició con Pequeño una carrera en solitario que ha forjado con cuatro discos de estudio, cuyo último título, No, no vuelve, centró los temas de su carrera.

Terminó con la banda tributo God Save The Queen con La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Un concierto que incluía éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros conmovieron a toda la audiencia.