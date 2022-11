No la dejes caer, A que no te atreves, Por ti... Los éxitos de Tito El Bambino encumbraron el viernes por la noche del festival I Love Reggaeton en el Anexo del Estadio Gran Canaria. Más de seis horas de música congregaron a unas 12.000 personas que disfrutaron con el electrolatino de Juan Magán o Danny Romero y, sobre todo, las canciones que marcaron a varias generaciones, como las de las K-Narias o Ángel López. La multitud disfrutó del espectáculo interactivo, confeccionado con tecnología punta que hizo que las ganas de fiesta no decayeran. A la derecha, actuación de Charly García.