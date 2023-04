La proliferación de las inteligencias artificiales y la evolución de las mismas parece no tener nada ni nadie que las pare. Chat GPT en elaboración de textos de todo tipo o Midjourney en la creación de imágenes totalmente espectaculares son dos de los grandes exponentes de ello. No obstante, la exploración de las IA no se ciñe solamente en estos dos terrenos. El mundo de la música también se ha visto afectada por la irrupción y desarrollo de estas nuevas tecnologías que, entre otras utilidades, también permiten clonar la voz de artistas famosos. ¿Qué pasaría si en un universo paralelo Quevedo fuese el único cantante que existiera? Esta es la surrealista pregunta que se ha planteado el tuitero @galiindo13 y cuya respuesta ha podido poner en práctica gracias al grados de sofisticación a la que han llegado este tipo de herramientas.