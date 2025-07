Los viejos rockeros nunca mueren y algunos jamás dejan el escenario. AC/DC puso en pie a las más de 50.000 personas que este sábado llenaron el Metropolitano en la primera cita de la banda de rock australiana en Madrid.

Angus Young, vestido con su traje rojo y una gorra amarilla, fue el encargado de iniciar un concierto épico lleno de energía.

El grupo continúa entregado a su Power Up Tour, que este verano suma diez nuevas fechas, y marca el regreso de la banda tras un parón de ocho años.

El concierto comenzó con el temazo "If you Want Blood (You've Got It)", frente a gente de todas las edades, seguida de "Back in Black", en la que Johnson se dio un festín vocal.