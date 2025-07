Juan es un chaval que no quiere ni pensar en la vida adulta. Estudiante de Arquitectura, espera con ganas el momento de irse al chalet familiar con Gabriela, su novia, a no hacer nada y tomar el sol. No quiere compromisos ni complicaciones, solo un verano fácil en la costa entre arena y sal.

Él es uno de los protagonistas de Días de agosto, el drama romántico dirigido por Chema de la Peña que estas semanas se está rodando en Gran Canaria con un elenco que cuenta con nombres como Maggie Civantos, Roberto Álamo, Berta Galo, Pilar Castro, Pau Simón o Isaac Dos Santos.