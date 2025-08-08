La epopeya de Barón Rojo demuestra en el FiestoRon que el heavy ochentero sigue vivo y coleando. «Por fin nos vemos por aquí», gritaron los cuatro inmortales, que lejos de jubilaciones, aparecieron con una entrada en la que tiraron de épica, aseguraron que todavía tienen pendiente bulla por armar. La banda, surgida en los garitos madrileños a comienzos de los ochenta y responsable de discos que ayudaron a construir el heavy español —como Larga vida al rock and roll (1981) y Volumen brutal (1982)—, convierte cualquier bolo en un librillo práctico del rock duro.