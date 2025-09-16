San Juan de Puerto Rico ha sido el epicentro de uno de los acontecimientos musicales más destacados del verano: la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo José Miguel Agrelot, conocido popularmente como El Choli. Durante 30 noches consecutivas, entre el 11 de julio y el 14 de septiembre, el artista ha ofrecido un espectáculo que va más allá de lo musical, consolidando su vínculo con la cultura y la identidad de su tierra natal.

El jugador de la NBA LeBron James, el cantante canario Quevedo y los oscarizados actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem han disfrutado de los conciertos en La Casita, un espacio en el recinto de El Choli para acoger a celebridades. Un joven tinerfeño que se ha vuelto viral antes de viajer a Puerto Rico también ha disfrutado de la experiencia.