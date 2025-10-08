Daniela Marrero

Presentación del Big Bang Vintage Festival 2025

La octava edición del Gran Canaria Big Bang Vintage Festival, que se celebra en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el jueves 9 al domingo 12 de octubre, pone a bailar a la población de la isla al ritmo de bandas históricas como los barceloneses Los Sirex o la formación japonesa The 5,6,7,8’s, que actúa por primera vez en Canarias de la mano del Gran Canaria Vintage Festival en el primer concierto de la gira europea de otoño, que incluye otras ciudades españolas tras su paso por la capital grancanaria.