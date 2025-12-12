La Provincia

Acto de la Academia Canaria de la Lengua

El catedrático de Literatura española, Nicolás Guerra Aguiar, señaló ayer, durante su discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua como Miembro Honorario, que «hay que cuidar más la riqueza dialectal canaria». Guerra hizo estas declaraciones en un acto que tuvo lugar en el Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC en el que también se celebró la recepción en la Academia de los colaboradores Antonio Betancor Rodríguez y Rubén Naranjo Rodríguez. El acto contó con la presencia deñl viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez.