Carlos Díez el joven de Fuenlabrada que subió al escenario del Movistar Arena a cantar junto a Dani Martín

Sara Fernández

PI STUDIO

A veces Madrid no te pide permiso: te pone a prueba. Y si apruebas, te regala una escena de película. "Me levanté a las 7 para imprimir un cartel… y acabé cantando con Dani Martín", confiesa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Carlos Díaz todavía con la risa nerviosa de quien no ha aterrizado. Porque lo que ocurrió en el Movistar Arena no fue una anécdota más de concierto: fue el tipo de historia que se cuenta una y otra vez en los bares de Fuenlabrada, con la misma frase al final: "Quien la sigue, la consigue".

