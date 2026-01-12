Actuación de la banda OM Domínguez, ganadores de Sonora 2025.

El concurso-festival Sonora, consagrado como la mayor ventana de proyección y promoción de bandas y artistas emergentes de Canarias , multiplica su impacto este 2026 con más premios, más dotación económica y más «pasaportes» a distintos festivales isleños, no solo ampliando su alcance regional -dado que Sonora se incardina en la capital grancanaria pero su dimensión es archipielágica-, sino desplegando además un importante puente internacional. A esto se suman más días de festival y nuevas iniciativas para calar en nuevos públicos. Sonora 2026 arranca pisando fuerte. Más información