Secciones

Es noticia
Nietos de SaryMánchezCa'JonásEducaciónTiempoUD Las PalmasTribunalesHarry Sinfónico
instagramlinkedin
Actuación de la banda OM Domínguez, ganadores de Sonora 2025.

Actuación de la banda OM Domínguez, ganadores de Sonora 2025.

Actuación de la banda OM Domínguez, ganadores de Sonora 2025.

RRSS WhatsAppCopiar URL

El concurso-festival Sonora, consagrado como la mayor ventana de proyección y promoción de bandas y artistas emergentes de Canarias, multiplica su impacto este 2026 con más premios, más dotación económica y más «pasaportes» a distintos festivales isleños, no solo ampliando su alcance regional -dado que Sonora se incardina en la capital grancanaria pero su dimensión es archipielágica-, sino desplegando además un importante puente internacional. A esto se suman más días de festival y nuevas iniciativas para calar en nuevos públicos. Sonora 2026 arranca pisando fuerte. Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents