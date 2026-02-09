Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Médico detenido Las PalmasConstrucción 468 viviendasBochinche JuansitoMuerto Las CanterasEstado playas de TeldeMujer Luis García UD Las Palmas
instagramlinkedin
Bad Bunny reivindica el alma latina de América en la Super Bowl

Bad Bunny reivindica el alma latina de América en la Super Bowl

Sara Fernández

Bad Bunny reivindica el alma latina de América en la Super Bowl

Sara Fernández

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Bad Bunny quería celebrar su cultura en la Super Bowl, icono de la América más americana posible. De la más estadounidense posible. Y plantó en medio del Levi's Stadium de Santa Clara (California, EEUU) un Puerto Rico en miniatura, con su casita, su colmado, su puesto de venta de cocos y, claro, también esos malditos postes de electricidad que tienen a la isla en vilo cada dos por tres por los apagones que sufren. El astro puertorriqueño aprovechó el escenario más grande del mundo para firmar una actuación brillante y cargada de mensajes: el de no dejar de creer en uno mismo (mírenme a mí, vino a decir) o, sobre todo, el de la unión, la hermandad, la empatía y el de huir del odio y la diferencia. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents