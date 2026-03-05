Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubSociedad de PromociónLotería NacionalMuerte Bebé Las Palmas de Gran CanariaSucesosUD Las Palmas
instagramlinkedin
Presentación de Supersaurio en el Teatro Cuyás

Presentación de Supersaurio en el Teatro Cuyás

Presentación de Supersaurio en el Teatro Cuyás

RRSS WhatsAppCopiar URL

«Oye, qué nervios, estrenamos mañana, me acabo de dar cuenta». Con esta mezcla de vértigo y entusiasmo resume la directora Rosa Escrig el momento previo al estreno absoluto de Supersaurio, el musical, la adaptación escénica de la novela de Meryem El Mehdati que llega este viernes 6 y sábado 7 de marzo al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos funciones, previstas a las 19.30 horas, han colgado ya el cartel de entradas agotadas para un montaje «gamberro» que mezcla humormúsica crítica social para retratar a una generación que está constantemente buscando su lugar.

Tracking Pixel Contents