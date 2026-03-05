Presentación de Supersaurio en el Teatro Cuyás

«Oye, qué nervios, estrenamos mañana, me acabo de dar cuenta». Con esta mezcla de vértigo y entusiasmo resume la directora Rosa Escrig el momento previo al estreno absoluto de Supersaurio, el musical, la adaptación escénica de la novela de Meryem El Mehdati que llega este viernes 6 y sábado 7 de marzo al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos funciones, previstas a las 19.30 horas, han colgado ya el cartel de entradas agotadas para un montaje «gamberro» que mezcla humor, música y crítica social para retratar a una generación que está constantemente buscando su lugar.