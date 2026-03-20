Exposición Mujer Rural

Hay algo en el mundo rural que resiste, una forma de mirar y de habitar el tiempo con ligereza, aunque todo alrededor empuje a la producción constante, las prisas, el ruido. Pero en el campo, la calma brota con fuerza, dando paso a ese silencio que ya citaba en sus versos el poeta Tomás Morales: «La luna que esta noche brilla más transparente/ parece enamorada del silencio rural;/ la quietud de los álamos en el tranquilo ambiente, y el agua de la acequia bajo el cañaveral...» Más información