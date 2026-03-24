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Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Sara Fernández

Sevilla pierde unos de sus dos cuadros del Greco: el marqués de la Motilla vende el 'Cristo en la Cruz' a la colección catalana Casacuberta-Marsans

Sara Fernández

PI STUDIO

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La operación se ha llevado con absoluto hermetismo. Nadie sabía nada sobre esta pérdida: ni en la Consejería de Cultura, ni el Museo de Bellas Artes, ni entre expertos en arte y patrimonio de Sevilla, siempre al tanto de los manejos en el mundo del arte: compras, ventas, subastas, restauraciones, préstamos... La salida del Cristo en la Cruz del Grecoejecutado en 1590, hasta ahora propiedad del marqués de la Motilla, con destino a la colección Casacuberta-Marsans, en Barcelona, es una de las operaciones en materia de compraventa de arte más grandes de los últimos años en Sevilla y que ha pillado por sorpresa a todos.

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