Concierto de la soprano Magdalena Padilla y el pianista Sergio Alonso en el Parlamento Europeo

La música popular española encontró en Bruselas un eco profundo de sus raíces, con un sello puramente canario. La sede del Parlamento Europeo fue testigo de excepción del concierto '¡Anda, jaleo!', una iniciativa centrada en la difusión y puesta en valor del arte melódico nacional protagonizado por dos artistas grancanarios: la soprano Magdalena Padilla, el pianista Sergio Alonso y el afinador instrumental, Alejandro Rodríguez. Estos músicos ofrecieron una interpretación basada en el repertorio vinculado a la obra y legado de Federico García Lorca y Manuel de Falla, del que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Más información