La Provincia

Frescos de Jesús Arencibia en el Hotel Santa Catalina

Un centenar de personas respondió ayer a la invitación de contemplar los murales de Jesús Arencibia. El Hotel Santa Catalina acogió la primera de las visitas guiadas del ciclo Cuarteto de luz y sombra, una propuesta cultural impulsada por la Casa-Museo Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, que arrancó con lleno de expectación y confirmó, desde su estreno, el interés ciudadano por redescubrir la obra del pintor monumental grancanario. Más información