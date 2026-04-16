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Frescos de Jesús Arencibia en el Hotel Santa Catalina

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La Provincia

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Un centenar de personas respondió ayer a la invitación de contemplar los murales de Jesús Arencibia. El Hotel Santa Catalina acogió la primera de las visitas guiadas del ciclo Cuarteto de luz y sombra, una propuesta cultural impulsada por la Casa-Museo Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, que arrancó con lleno de expectación y confirmó, desde su estreno, el interés ciudadano por redescubrir la obra del pintor monumental grancanario. Más información

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