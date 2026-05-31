Lucía Feijoo Viera

Así fue el histórico primer concierto de Bad Bunny en Madrid

Bad Bunny ha convertido Madrid en Puerto Rico durante las tres horas de concierto en la primera de sus 10 noches de residencia en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. "¿Quién recuerda la última vez que yo estuve aquí? La verdad que ha pasado tanto tiempo que se me había olvidado que había tanta gente aquí en Madrid. Necesito que me recuerden cómo era Madrid", ha saludado Bad Bunny nada más comenzar. El espectáculo, que llega a las 3 horas, se ha compuesto por un 'set list' de 33 canciones en el que ha hecho un repaso de su último trabajo 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' --álbum que ha inspirado toda la estética y puesta en escena-- pero también canciones que le han dado éxito internacional de otros discos como 'YHLQMDLG'. Aunque las canciones y el orden son las mismas que en otras ciudades, en cada concierto Bad Bunny regala a los asistentes un canción exclusiva que no repite en otros lugares y esta noche ha sido el turno 'Adivino' con su paisano Myke Towers, que ha sido el invitado de esta primera noche.