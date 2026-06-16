¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Proyecto teatral del IES Pérez Galdósy el Centro Sociosanitario El Pino

África Estremera, natural de Ceuta pero afincada desde hace 50 años en Las Palmas de Gran Canaria, va a hacer su estelar debut dramatúrgico en breves instantes. "¿Quién diría que sería actriz a mis 82 años?", se pregunta la ceutí mientras echa un último vistazo al guion que apoya en el reposabrazos de su silla de ruedas eléctrica. Está bien acompañada: nueve alumnos de primero del Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez Galdós dan los últimos detalles a la iluminación de un dispositivo escénico creado desde cero por sus propias manos. Elia Padrón, profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, es la voz cantante que ordena los ajustes finales de una nueva obra del proyecto Vidas cruzadas, una iniciativa educativa con cinco años de vida recientemente galardonada a nivel nacional, centrada en la creación teatral a partir de las historias de vida de los usuarios del Centro Sociosanitario El Pino.