Proyecto teatral del IES Pérez Galdósy el Centro Sociosanitario El Pino
África Estremera, natural de Ceuta pero afincada desde hace 50 años en Las Palmas de Gran Canaria, va a hacer su estelar debut dramatúrgico en breves instantes. "¿Quién diría que sería actriz a mis 82 años?", se pregunta la ceutí mientras echa un último vistazo al guion que apoya en el reposabrazos de su silla de ruedas eléctrica. Está bien acompañada: nueve alumnos de primero del Bachillerato de Artes Escénicas del Instituto de Educación Secundaria (IES) Pérez Galdós dan los últimos detalles a la iluminación de un dispositivo escénico creado desde cero por sus propias manos. Elia Padrón, profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura, es la voz cantante que ordena los ajustes finales de una nueva obra del proyecto Vidas cruzadas, una iniciativa educativa con cinco años de vida recientemente galardonada a nivel nacional, centrada en la creación teatral a partir de las historias de vida de los usuarios del Centro Sociosanitario El Pino.