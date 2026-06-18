"España peregrina (Canción del destierro)", con violín, guitarra y voz / Fundación Juan Negrín

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"España peregrina (Canción del destierro)", con violín, guitarra y voz

Así suena España peregrina (Canción del destierro), la partitura dedicada a Juan Negrín en el París de febrero de 1945 -pocos meses después de la liberación de la ciudad-, que ha permanecido inédita en el Archivo del médico y estadista canario durante ocho décadas.

La Fundación Juan Negrín presenta la grabación en formato audiovisual de la partitura tal y como fue ideada por su autores, con voz y piano, y ahora la hace pública a través de su canal de Youtube. Más información. Más información