¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Concierto de Lauryn Hill en el Granca Live Fest

Ms. Lauryn Hill aterriza en Gran Canaria como uno de los grandes reclamos internacionales del Granca Live Fest 2026. La artista estadounidense actuó este jueves 2 de julio en el Estadio de Gran Canaria, dentro de una edición que amplía su programación a cuatro días y refuerza el peso del Archipiélago en el circuito de grandes festivales. La presencia de Hill no es un nombre más en el cartel. La exintegrante de The Fugees y autora de The Miseducation of Lauryn Hill encabeza la primera jornada del festival, una noche que sitúa a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa de los grandes directos internacionales del verano. Más información