Andrés Cruz

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Rodaje de la película 'El último druida' con Russell Crowe en la costa de Telde

La intensa actividad del actor Russell Crowe en la costa de Telde tuvo este martes su punto culminante con el rodaje en una zona de difícil acceso de Hoya del Pozo. Fue el tramo final de esta primera parte del trabajo tras pasar por el bufadero de La Garita y por Playa del Hombre los dos días anteriores incluyendo jornadas de trabajo bien avanzada la noche e incluso de madrugada. Un punto situado justo entre ambos lugares, de difícil acceso y en un entorno escarpado de rocas altas y caminos inaccesibles, fue el lugar elegido por el equipo técnico para simular ese enfrentamiento entre celtas y romanos en un pueblo de la antigua Escocia. Más información.