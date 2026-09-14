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Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Lucía Feijoo Viera

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Así ha sido la llegada de Shakira a Madrid: comienza la cuenta atrás para sus 12 conciertos

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Shakira ya está en Madrid. La artista colombiana ha regresado a España a pocos días de comenzar una de las citas más ambiciosas de su actual gira: 12 conciertos en la capital repartidos a lo largo de cuatro fines de semana consecutivos. Una residencia europea que reunirá a miles de seguidores y que supone, además, su regreso a los escenarios españoles ocho años después de su última actuación en el país.

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