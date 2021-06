Carla Suárez volvió a la competición oficial este martes en Roland Garros tras superar un linfoma de Hodgkin. El considerado por muchos como el mejor tenista de la historia, Rafael Nadal ha querido mandarle un mensaje de felicitación, a través de la Asociación Profesional de Tenis (ATP), por haberse convertido en un ejemplo.

"Quiero felicitarte por la actitud y todo lo que has transmitido durante estos meses tan complicados que seguro has vivido. Eres una campeona. Ya lo eras en la pista y ahora has demostrado que también lo eres fuera de la pista. Sólo quería felicitarte y decirte que estoy muy feliz de tu recuperación y seguro que poco a poco vas a encontrar la fuerza para volver a jugar a tenis o a practicar el deporte que te apetezca. Te mando un beso muy grande".

Después de estar 17 meses apartada del circuito, durante los que se estuvo tratando de un linfoma de Hodgkin, Suárez, de 32 años, debutó este martes en Roland Garros frente a la estadounidense Sloane Stephens (59 del ránking WTA), donde y lo hizo de forma encomiable para caer por 6-3, 6-7 y 4-6 en Roland Garros.

“Estoy muy feliz de tu recuperación y seguro que poco a poco vas a encontrar la fuerza para volver a jugar al tenis o practicar el deporte que te apetezca. Te mando un beso muy grande y muchísimas felicidades”, concluyó el 13 veces campeón en París. Una felicitación a la que se sumaron otros tenistas de la ATP.

Este Roland Garros será el último que la canaria dispute como jugadora profesional.

"Fue muy especial vivir por última vez ROLAND-GARROS. Como hice durante mi carrera, di todo cuanto tenía sobre la pista. Esa fue mi victoria. Me llevo recuerdos imborrables. La arcilla, el estilo francés y las grandes batallas. Ha sido un viaje estupendo. Merci, París!", expuso la tenista grancanaria.