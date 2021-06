El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado hoy que el Real Madrid es el club que mejor ha gestionado la pandemia en Europa mientras el Barça "se lleva la copa" de la deuda. En este sentido, ha explicado que de los 600 millones de deuda generada esta temporada en LaLiga, el equipo de Joan Laporta suma la mitad. "El Real Madrid ha hecho una gestión excelente a nivel económico, el que mejor lo ha hecho de los grandes clubes de Europa", ha dicho. Asimismo, ha advertido que de cara a la renovación de Leo Messi no habrá ninguna excepción en las normas. "Lo razonable son las normas y no las vamos a flexibilizar. Barcelona va a reducir su masa salarial, es en lo que están trabajando. No vamos a cambiar ninguna norma por el tema de Messi", ha subrayado.