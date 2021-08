Ray Zapata, ganador de una medalla de plata en Tokio 2020, en la prueba de suelo de Gimnasia Artística, aún lo está asimilando. El pasado uno de agosto el lanzaroteño finalizó en segunda posición, empatado con el primero, en la final de suelo en gimnasia artística y se llevó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Rayderley habló de cuando llegó a España, concretamente a Lanzarote. "Sí, llegué con diez años y la verdad es que me quería ir porque estaba todo muy cerrado aquí en España, en Lanzarote, Canarias y Santo Domingo estuvo mucho más abierto. Estuve viviendo ahí hasta los 17 años, ahí me fui a Barcelona".

Zapata aseguró que ha sido víctima de un episodio de racismo en España, pero "yo no le he prestado atención a eso. Simplemente digo 'he hecho más por tu país que lo que puedas hacer tú en tu vida, entera. Me da igual que quien seas", zanjó.