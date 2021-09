El presidente de la Liga, Javier Tebas, no se ha mordido la lengua esta mañana al hablar del París Saint Germain por todo lo ocurrido en torno al frustrado fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Tebas ha sido contundente. "El Real Madrid no tiene ningún problema financiero. Nunca podrá ser el PSG porque el PSG hace trampas. El Real Madrid no entra en ese juego de las trampas y en cuanto al perfil del club el Real Madrid no es un club de Estado", ha dicho.