Este pasado sábado, 13 de noviembre, un árbitro grancanario fue víctima de una doble agresión durante el transcurso de un partido de la sexta jornada de la Liga Juvenil Interinsular que medía al RC Victoria B y el CD San Juan Tres Palmas. La víctima fue el colegiado Leandro Negrín Montesdeoca que fue atacado por un jugador y el entrenador del equipo visitante.

"Una vez finalizado el partido pero todavía sobre el terreno de juego, se forma una disputa entre jugadores de ambos equipos ante lo cual, el equipo arbitral procede a tomar distancia de dicha situación con el fin de presenciar los hechos por si hubiera sido necesario adoptar alguna decisión arbitral al respecto. Ante ello, se acerca rápidamente el dorsal número 8 expulsado del equipo CD San Juan, y me golpea fuertemente con su mano cerrada en forma de puño en el rostro, concretamente en la mandíbula, dirigiendo al mismo tiempo los siguientes términos contra mi persona: "Te voy a rajar el cuello, te espero fuera, hijo de puta", recogió el acta según publicó el diario MARCA.

"Acto seguido, me aborda el entrenador expulsado del mismo equipo, y, con su mano cerrada en forma de puño, me golpea fuertemente en repetidas ocasiones en la cabeza, especialmente también en la mandíbula, combinando dichas acciones con contundentes patadas que me impactan en las piernas, no pudiendo tener capacidad de reacción alguna con el fin de esquivar tales golpes ante la velocidad y fuerza de los mismos, llegando a acorralarme en una zona del terreno de juego, a la par que dirigía los siguientes términos contra mi persona: "No has venido aquí a reírte de mí pedazo de mierda, te voy a matar, es que te voy a matar, no vas a salir vivo del campo", añadió.

El portal ZonaAmarilla.es publicó un vídeo del incidente donde confirma el relato del árbitro, que tuvo que salir huyendo tras recibir varios golpes, estando rodeado de multitud de personas en una esquina del campo de fútbol Jorge Pulido de Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado publicado en redes sociales, el CD San Juan Tres Palmas condena publicamente "todos los incidentes ocurridos en el partido", al tiempo que expresaba que "la violencia en el deporte siempre tendrá un rechazo TOTAL por parte de nuestro club".

"Desde el CD San Juan Tres Palmas le queremos desear una pronta recuperación al colegiado Leandro Negrin Montesdeoca. También queremos informar que se le ha comunicado hasta el que fuera entrenador de nuestro Juvenil Interinsular en el día de ayer, que no seguirá vinculado en la disciplina de nuestro club", se expone en otro punto del comunicado.