De nuevo un asunto relacionado con comisiones provoca un enorme escándalo. Se trata del reparto de millones de euros pactado entre el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, y Gerard Piqué por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. Un destino polémico, por cierto, por vulnerar entre otros los derechos de las mujeres, la excusa precisamente que usaron para su elección. El presidente de laLiga, Javier Tebas, se ha mostrado cauto a la hora de valorar la noticia. "Es un tema en el que hasta que los implicados no den su opinión yo no voy a decir nada. Lo que he podido ver es cómo se reparten los ingresos. Ocho para Real Madrid y Barça... Seis para ti y tal. Y creo que el otro era el Valencia. Dos y uno. Si las cosas son así no me parecería bien desde luego", ha dicho.