Ronald Koeman ha reaparecido hoy en Barcelona para presentan una nueva edición de la Koeman Cup de golf. El extécnico del FC Barcelona ha pedido apoyo para Xavi y ha insistido en que él no tuvo "el apoyo máximo" del presidente Laporta durante su etapa en el banquillo culé. "La situación del Barça es la misma que la mía, lo que quiere decir que cambiar un entrenador no siempre es lo mejor....Cuando yo me fui, el Real Madrid estaba a 8 puntos, ahora casi el doble. Si pierden los últimos partidos en casa es por algo, esta es la realidad hoy en día del Barça y lo tenemos que aceptar y apoyar porque el Barça necesita tiempo para volver a ser lo que ha sido. Pido tranquilidad, confianza y apoyo al entrenador", ha insistido Koeman.