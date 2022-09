La selección española de fútbol tiene un compromiso definitivo mañana en Braga (Portugal).Tras la derrota del sábado 1-2 ante Suiza en Zaragoza, a los de Luis Enrique solo les vale la victoria ante Portugal para estar entre los cuatro mejores de esta Nations League y optar al título. Morata, que fue suplente el sábado, será la baza ofensiva de Luis Enrique. El asturiano ha pasado por sala de prensa en la previa del choque y ha lanzado una advertencia para aquellos que ya dan por muerta a la Roja tras el fiasco de La Romareda. "Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial. Solo nos vale la victoria", ha dicho. Además, sobre las dudas que pueda despertar su grupo de cara a Catar, Luis Enrique no se ha mordido la lengua: "No puedo prometer que vamos a ganar el Mundial, pero que de miedo no vamos a morir.