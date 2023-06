El seleccionador español Luis de la Fuente, ha anunciado la lista de jugadores que representarán a España en la Final Four de la Nations League. Sorprenden los trece cambios respecto a la anterior convocatoria, ante lo que el seleccionador ha asegurado que dispone de una gran variedad de jugadores y en esta ocasión ha traído a los más indicados para competir un torneo de solo dos partidos. Antes de empezar la rueda de prensa de la Fuente ha querido mandar su apoyo a Sergio Rico, quien sigue aun en estado grave después de su accidente de caballo y felicitar también al Sevilla por su conquista en Europa. El seleccionador asegura que tiene muchas ganas de asumir el reto y que no se siente nervioso, pero si que nota la tensión que supone estar a cargo de un país. Sobre la reciente polémica en torno a Robin LeNormand, asegura de que se alegra mucho de poder contar con el francés, y asume que, si la Federación Francesa no lo ha llamado, será porque no lo han visto lo suficiente. De la fuente también reitera que siente que tiene el apoyo total de la Federación Española, y sobre todo de los jugadores.