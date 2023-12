La carrera solidaria San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria no solo ha tirado la casa por la ventana con el nuevo reto de llegar a los 10.000 corredores/as solidarios, sino que la organización y sus deportistas están dispuestos a todo. Este domingo la carrera más icónica de Las Palmas de Gran Canaria se ha "tirado por un puente" para captar participantes, demostrando que no hay miedo a nada si el fin es lograr más recaudación para sus ONGs y sus proyectos sociales en Canarias.