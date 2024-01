Gaizka Garitano, entrenador del Almería, se ha mordido la lengua sobre lo que ha vivido su equipo en el Bernabéu y ha intentado no responder a la mayoría de preguntas sobre el arbitraje. Además, ha reconocido que su expulsión es justa. "Es justa, me he pasado casi todo el partido protestando mucho. No podía hacer otra cosa".Preguntado por si “¿No les han dejado ganar?”, Garitano ha dicho: "Ya lo habéis visto. No doy mi opinión, que luego nos suspenden. No tengo palabras para decir lo que ha pasado. No es la primera vez que me pasa algo así aquí".En la misma línea se ha expresado el jugador del Almería, Edgar González: “Es una sensación de impotencia, de no saber que pasa, de ver las jugadas muy claras en la tele y que la decisión sea al contrario, que el otro equipo le pueda decir de todo al árbitro y a nosotros nos saquen tarjeta por cualquier cosa”, ha lamentado.