El excelente rendimiento de Lamine Yamal y Nico Williams en la selección española ha llegado también al ámbito político. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha recordado la notable aportación de ambos jóvenes para referirse a las posturas políticas del Partido Popular y Vox respecto a los inmigrantes.

"Tenemos una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha, la imita. Ojalá pasara como en otros países, que la combaten y no la imitan", reflexionó Rufían en los pasillos del Congreso de los Diputados. El dirigente se centró después en el balón. "Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quieren PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían ahí, con lo cual el equipo no empataría ni con Andorra", aseguró.