La Vela latina canaria vivió este sábado una de las jornadas más accidentadas de los últimos años durante la disputa del Concurso Memorial Belén María, última prueba puntuable para la Copa Cabildo de Gran Canaria. La regata, en la que debía decidirse el campeón de la competición, fue finalmente anulada a mitad del recorrido debido a motivos de seguridad.

La situación más grave de la jornada llegó cuando el 'Poeta Tomás Morales Clipper' (en este vídeo) encalló a la altura de Cardoso. Las imágenes, de gran dureza, hicieron temer por daños irreparables en la embarcación, que finalmente pudo ser recuperada con importantes desperfectos que requerirán reparaciones, aunque podrá volver a navegar en el futuro.