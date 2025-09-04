Nuevos obstáculos y más desafíos en los recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, es el reto al que se enfrentan el próximo sábado 6 de septiembre los 500 deportistas de distintas nacionalidades inscritos en la Bestial Race Xtreme Yaiza 2025, que acoge por sexta ocasión el entorno del pueblo de Yaiza y su Plaza de la Alameda, donde el público podrá apreciar de cerca la resistencia, habilidad y espíritu de superación de los corredores en este exigente circuito de obstáculos.

El pueblo de Yaiza, que está de fiestas patronales de Remedios, tiene en la Bestial Race un espectáculo deportivo que ya es un referente de Canarias. La prueba empieza a las 9:30 horas y finaliza sobre las 13:30 horas.