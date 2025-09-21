José Vega Ponce y Marc Toral, campeones de la cita del Rafa Nadal Tour en El Cortijo

El Rafa Nadal Tour By Santander 2025 cerró el telón con el hito histórico que supone que dos tenistas canarios hayan subido a lo más alto del podio en la jornada definitiva. El grancanarioJosé Luis Vega Ponce, en la categoría sub 14, y el tinerfeño Marc Toral, en la sub 16, se proclamaron campeones, mientras que la grancanaria Marina Ruiz conquistó el subcampeonato en la categoría sub 12.

Vega Ponce derrotó en la final por un doble 7-5 a Pau Lozano en un partido equilibrado en el que sacó a relucir su mejor tenis en los momentos más delicados de cada set: «Fue un partido muy duro en el que tuve que remontar en ambos sets para acabar logrando una victoria que me hace muy feliz», explicó. El jugador del Tennis Academy El Cortijo, que ha logrado la clasificación para el Máster de noviembre, apuntó, a modo de claves, «la concentración que he mostrado durante todo el torneo para hacerme con el título».

Por su parte, el tenista tinerfeño Marc Toral, de la Escuela Sergio Toral, se impuso, al número 2, Álvaro Lago, en otra demostración de solidez, coraje y talento (7-5 y 7-5): «Estoy muy feliz por ganar un torneo de tanta relevancia. He tenido que darle la vuelta a los partidos en muchos momentos, pero sabía que lo podía hacer y, finalmente, lo he conseguido».

Marina Ruiz, subcampeona

La jugadora del Tennis Academy El Cortijo, Marina Ruiz, acarició el título, durante muchas fases de la final, pero acabó certificando un subcampeonato que le sirve para disputar, del 6 al 9 de noviembre en Manacor, el Máster en la Academia Rafa Nadal: «Estoy contenta y orgullosa de mi paso por el campeonato. He tenido muchas ocasiones para ganar, pero me marcho satisfecha con mi juego y pensando en lo próximo: el Máster en unos meses». La joven grancanaria fue derrotada por Paula Cuevas en tres apasionantes mangas (5-7; 6-1 y 6-7) con 10 a 5 en el súper tie-break.

El resto de finales dejó la victoria de Sergi Hoyas ante Izan Jiménez en dos parciales (6-1 y 7-6), en sub 12, el triunfo de Caterina LópezPaula Jiménez (6-2; 5-7 y 6-1), en sub 14, y el de Paula NavarroLuisa María Oprescu en sub 16 (4-6; 6-1 y 6-2).