La lanzaroteña Ariadne Giménez, subcampeona del mundo de la Copa del Mundo de Kayak

La joven deportista Ariadne Giménez, natural de Lanzarote y miembro del Club de Piragüismo Marlines de Lanzarote, logrado la medalla de plata en el ICF Canoe Ocean Racing World Championships 2025, celebrado entre el 11 y el 21 de octubre en Durban (Sudáfrica). La piragüista ha obtenido la segunda posición en la prueba SS2 Mixto Junior junto a su compañero Pau Sánchez.