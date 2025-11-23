Javier de Bethencourt, el golf como forma de vida

Un deporte que ha pasado de padres a hijos, el objetivo de ser el mejor jugador de golf del mundo y una enfermedad que intentó poner en pausa su niñez. El grancanario de 16 años Javier de Bethencourt Duque apunta maneras para ser el relevo de Rafa Cabrera. Su abuelo y su padre fueron los artífices de este amor, unos pasos que siguieron sus dos hermanos Francisco Luis y Juan Luis, que hace unos años pusieron rumbo a Estados Unidos para compaginar estudios y el golf al mismo tiempo. Javier hará lo mismo cuando finalice el bachillerato para alternar su grado en ingeniería con la carrera de llegar a ser el mejor golfista. Más información