PI STUDIO

La antorcha olímpica recorre el corazón de Roma en el inicio de su viaje por Italia

La antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026 emprendió este sábado su trayecto de 62 días por todo Italia con un recorrido por Roma en el que visitó el Coliseo y los alrededores de la Plaza de San Pedro, entre otros tantos puntos de interés de la capital italiana.