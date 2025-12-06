La antorcha olímpica recorre el corazón de Roma en el inicio de su viaje por Italia

La antorcha olímpica recorre el corazón de Roma en el inicio de su viaje por Italia

PI STUDIO

La antorcha olímpica recorre el corazón de Roma en el inicio de su viaje por Italia

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La antorcha olímpica de los Juegos Olímpicos de invierno Milán-Cortina 2026 emprendió este sábado su trayecto de 62 días por todo Italia con un recorrido por Roma en el que visitó el Coliseo y los alrededores de la Plaza de San Pedro, entre otros tantos puntos de interés de la capital italiana.

TEMAS

Tracking Pixel Contents