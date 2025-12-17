El derrumbe de una casa en Ripoche afecta a otras

"Yo estoy pagando mi alquiler de 350 euros y esto es una negligencia de la empresa constructora", denuncia uno de los desalojados de la pensión Guacamayo, en el entorno del Santa Catalina, tras ser obligado a abandonar el inmueble en el que reside a las 11.30 horas de este miércoles por orden de la Policía Local y los Bomberos. Durante la mañana, los efectivos decretaron un desalojo urgente al detectarse "grietas estructurales" en este residencial colindante con una antigua vivienda de 1930, sobre la que se ejecutaban las obras de derribo para levantar un hotel, y cuya intervención provocó daños directos en las estructuras de la pensión.