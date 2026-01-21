Acfi Press

Presentación ExpoDeca 2026

ExpoDeca celebrará su tercera edición del 12 al 15 de noviembre de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que regresa tras su exitoso paso por Santa Cruz de Tenerife en 2025. El anuncio se realizó este miércoles en Madrid, durante su presentación en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las citas más relevantes del calendario turístico mundial, en un acto celebrado en el espacio dedicado a las Islas Canarias. Más información