Así se encuentra el estadio de Vallecas a estas horas

Denís Iglesias

Trabajo intenso de Royalverd, la empresa encargada del césped del Rayo y de muchos otros en Primera. Hoy por la mañana han estado el presidente del club, Raúl Martín Presa; el director deportivo, David Cobeño; el entrenador, Íñigo Pérez; y los cuatro capitanes, Óscar Valentín, Isi Palazón, Iván Balliu y Álvaro García. Se espera que el domingo pueda jugarse aquí el Rayo - Atlético. La alternativa es Butarque (Leganés), mañana decisión. Más información

