El jugador que agredió al árbitro ya había pegado a otro jugador antes

El Toscones Corralejo de la Tercera FEB masculina se convirtió el pasado sábado en el protagonista de un incidente durante su partido ante el Probasketlab Fuenlabrada, en el que un jugador de su equipo, empujaba al árbitro por la espalda y le propinaba posteriormente un pisotón en el abdomen, mientras se encontraba en el suelo, según se recogía por el propio colegiado agredido en el acta del encuentro. Desde el club majorero, la noticia era recogida con estupor, ya que su versión era muy diferente a lo que ellos vivieron durante el partido, negando la fiabilidad de lo recogido en el acta y mostrándose sorprendidos por la decisión del mismo de denunciar los hechos ante la Guardia Civil en su regreso a Tenerife, localidad donde reside el árbitro. Más información