Europa Press

Pedri, uno de los más aclamados en el baño de masas del Barça

Barcelona se ha convertido en un mar de emociones con la celebración de 750.000 aficionados que han tomado las calles para festejar los títulos de Liga y Supercopa del FC Barcelona. Esta multitud, que supera en 100.000 a la Rúa del año pasado, ha disfrutado de casi cinco horas de fiesta, marcada por bengalas, humo de colores y confeti. El evento comenzó poco después de las cinco de la tarde, cuando un autobús descapotable partió del Spotify Camp Nou, transportando a jugadores, dirigentes y cuerpo técnico, quienes fueron vitoreados por el público. Entre momentos memorables, se destacó cuando Pedri entregó un ramo de rosas a Rastford, generando risas entre sus compañeros. La celebración culminó con fuegos artificiales, dejando una huella imborrable en la memoria del barcelonismo, mientras miles de aficionados despedían a sus campeones con cánticos y alegría desbordante.