Lucía Feijoo Viera

México inaugura el mural futbolístico más grande del mundo rumbo al Mundial 2026

La Copa del Mundo de fútbol ya calienta motores en México. Este domingo se desveló un extenso mural que celebra la herencia futbolística y la identidad cultural del país. Se encuentra en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y ha obtenido un récord Guinness como el mural más grande pintado con pincel. Funcionarios locales, exjugadores de la selección mexicana y residentes se reunieron para la ceremonia, donde, tirando de una cuerda, se reveló la obra de arte que abarca más de 200 metros cuadrados. El juez oficial de Guinness World Records, Alfredo Arizpe, entregó el certificado al alcalde de la alcaldía, Janecarlo Lozano, durante el evento. El mural fue creado por un equipo de artistas liderado por el diseñador gráfico Carlos Badillo. El grupo se apartó de las técnicas convencionales del arte urbano que utilizan pintura en aerosol, empleando en su lugar pinceles tradicionales y pintura acrílica para lograr un acabado de gran detalle. La obra de arte recorre la historia del fútbol a través de elementos visuales como balones de fútbol antiguos, botas con cordones y uniformes cambiantes, junto con lugares emblemáticos de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y la Basílica de Guadalupe. Cientos de ciudadanos asistieron a la inauguración, muchos ondeando banderas mexicanas y vistiendo camisetas de fútbol, mientras que el exdelantero Cuauhtémoc Blanco sostenía el certificado Guinness y su compañero, el también exjugador Francisco “Kikin” Fonseca, firmaba autógrafos. La obra forma parte de la estrategia cultural previa a la Copa Mundial de 2026, ya que la Ciudad de México será sede de varios partidos. La Copa Mundial se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.