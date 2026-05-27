La Provincia

Villa, Terry, Hazard y Altidore revolucionan Gran Canaria antes del Mundial 2026

David Villa, John Terry, Eden Hazard y Jozy Altidore se reúnen en Gran Canaria para protagonizar World Golf Cup in the Canary Islands, el innovador docushow de DAZN que mezcla fútbol, golf, rivalidad y recuerdos mundialistas en la previa del Mundial 2026. Entre paisajes volcánicos, campos de golf y conversaciones íntimas, las cuatro leyendas comparten anécdotas de sus carreras, confesiones personales y predicciones sobre la próxima Copa del Mundo. Un formato diferente grabado en Canarias que une deporte, entretenimiento y nostalgia futbolera.