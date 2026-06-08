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Una tangana tras el Tahíche-Jandía obliga a intervenir a la Policía Local de Teguise en plena celebración del ascenso lanzaroteño

El CD Tahíche logró este domingo el ascenso a Regional Preferente tras imponerse por 3-2 a la UD Jandía en un partido decisivo disputado en Lanzarote. Sin embargo, la celebración quedó empañada por una tangana que estalló tras el pitido final y que obligó a intervenir a la Policía Local de Teguise. Más información