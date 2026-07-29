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Baloncesto solidario para luchar contra el cáncer infantil

Alejandro tiene solo ocho años y lleva casi toda su vida luchando contra una enfermedad. Desde que su familia recibió el diagnóstico de cáncer, su día a día transcurre entre tratamientos e ingresos hospitalarios. Para dar visibilidad a esta realidad y recaudar apoyos, referentes y figuras del deporte se han unido en un evento benéfico que busca acompañar a estos menores y a sus familias en su batalla diaria. Durante el encuentro, el resultado deportivo pasa a un segundo plano para ceder todo el protagonismo al bienestar de los pequeños. Gracias a iniciativas de este tipo, los niños ingresados o en tratamiento logran desconectar por unos momentos de la rutina médica y volver a disfrutar de su infancia. La jornada ha contado con el impulso del padrinazgo deportivo de la causa y el respaldo de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, cuyos representantes destacan la importancia de generar este tipo de espacios comunitarios y afectivos. Frente a la dureza del proceso, la esperanza juega un papel fundamental en la evolución de los pacientes. Actualmente, el porcentaje de curación del cáncer infantil en España se sitúa en torno al 84 %, una cifra en constante mejora gracias a los avances médicos. Cada momento de alegría compartido en estas jornadas supone un impulso anímico imprescindible para afrontar una dura batalla donde cada sonrisa de hoy se convierte en una victoria para el mañana.